Fenerbahçe - Samsunpor (Canlı Anlatım)

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe sahasında Samsunspor'u konuk ediyor.

İLK 11'LER



Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Bonucci, Oosterwolde, Ferdi, İsmail, Fred, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko



Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki, Satka, Alim Öztürk, Bola, Taylan Antalyalı, Ait Bennasser, Holse, Tait, Emre Kılınç, Mouandilmadji

ORTA HAKEM, YARDIMCILAR VE VAR HAKEMİ

Mücadelede orta hakem Bahattin Şimşek'in yardımcılıklarını Hakan Yemişken ve Gökhan Bilir yapacak.

Ayrıca VAR koltuğunda Onur Özütoprak otururken, AVAR'da ise İlker Coşkun görev alacak.

CANLI ANLATIM

1' Mücadele Samsunspor'un santra vuruşuyla başladı.

5' Hazırlık paslarıyla rakip yarı alana yerleşmeye çalışan Fenerbahçe'de Bonucci'nin pası Tadic'i aşarak taca çıktı.



7' Mert Müldür'ün sağ kanattan açtığı ortada Dusan Tadic'in altıpasta yaptığı kafa vuruşuyla top az farkla dışarı çıktı.

10' İrfan Can Kahveci savunma arkasına gönderdiği uzun topla Edin Dzeko'yu buluşturdu. Boşnak forveyin vuruşu Okan Kocuk engeline takıldı.

12' GOL! Szymanski, sağ kanatta buluştuğu topu Tadic ile buluşturdu. Ardından Tadic'in ara pasını İrfan Can Kahveci gole çevirerek durumu 1-0'a getirdi. (İrfan Can Kahveci, bu sezon ligdeki 8. golünü kaydetti.)

18' İrfan Can Kahveci kaleyi cepheden gören bir pozisyonda şutunu çekti top kalenin üzerinden auta çıktı

21' Samsunspor hücumunda Tait yakınında olan Taylan Antalyalı'ya pasını gönderdi. Topa daha yakın olan Oosterwolde top ile rakibin arasına girerek meşin yuvarlağın auta çıkmasını sağladı.

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