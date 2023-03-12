UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında temsilcimiz Fenerbahçe sahasında İspanya ekibi Sevilla ile bir kez daha karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz hafta deplasmanda şanssız yediği gollerle mücadeleyi 2-0 kaybeden Fenerbahçe, sahasında tur için mücadele verecek. Peki, Fenerbahçe-Sevilla rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



FENERBAHÇE-SEVİLLA RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Fenerbahçe ve Sevilal arasındaki son 16 turu rövanş maçı, 16 Mart perşembe günü Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde saat 20.45'de oynanacak.



Mücadele EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?



Temsilcimiz Fenerbahçe'nin çeyrek finale yükselmesi için İspanyol ekibi Sevilla'yı rövanş maçında 3 farklı mağlup etmesi gerekiyor.



Deplasman golü uygulamasının kaldırılması nedeniyle sarı lacivertli ekibimiz, rakibini 2 farklı mağlup etmesi halinde umutlarını uzatmalara taşıyacak. Uzatmalarda da iki farkın korunması halinde turu geçen tarafı seri penaltı atışları belirleyecek.