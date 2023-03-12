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Fenerbahçe-Sevilla rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında sahasında Sevilla ile karşı karşıya gelecek. İspanya'da oynanan mücadeleyi 2-0 kaybeden Fenerbahçe, sahasında Sevilla'yı farklı yenerek adını çeyrek finale yazdırmak istiyor. Peki, Fenerbahçe-Sevilla rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe-Sevilla rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında temsilcimiz sahasında İspanya ekibi Sevilla ile bir kez daha karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz hafta deplasmanda şanssız yediği gollerle mücadeleyi 2-0 kaybeden Fenerbahçe, sahasında tur için mücadele verecek. Peki, Fenerbahçe-Sevilla rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FENERBAHÇE-SEVİLLA RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe ve Sevilal arasındaki son 16 turu rövanş maçı, 16 Mart perşembe günü Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde saat 20.45'de oynanacak.

Mücadele EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak.

Fenerbahçe-Sevilla rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 1

FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?

Temsilcimiz Fenerbahçe'nin çeyrek finale yükselmesi için İspanyol ekibi Sevilla'yı rövanş maçında 3 farklı mağlup etmesi gerekiyor.

Deplasman golü uygulamasının kaldırılması nedeniyle sarı lacivertli ekibimiz, rakibini 2 farklı mağlup etmesi halinde umutlarını uzatmalara taşıyacak. Uzatmalarda da iki farkın korunması halinde turu geçen tarafı seri penaltı atışları belirleyecek.

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