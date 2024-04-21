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Fenerbahçe, Sivasspor deplasmanında: İlk 11'ler belli oldu

Fenerbahçe, Süper Lig'de Sivasspor deplasmanına çıkıyor. İşte kritik mücadeleye dair tüm ayrıntılar ve ilk 11'ler...

Fenerbahçe, Sivasspor deplasmanında: İlk 11'ler belli oldu

Avrupa'ya veda eden , odağını tamamen lige çevirdi

Hafta içinde Konferans Ligi çeyrek finalinde Olympiakos'a penaltılarla elenen sarı lacivertliler, Trendyol Süper Lig'in 33. hafta kapanış maçında Sivasspor'a konuk olacak.

Fenerbahçe'de kritik deplasman öncesi tek eksik Jayden Oosterwolde.

7 İSİM SINIRDA

Sarı lacivertlilerde 7 isim sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Edin Dzeko, Dusan Tadic, Mert Müldür, Cengiz Ünder, Rodrigo Becao, Ferdi Kadıoğlu ve Michy Batshuayi bu mücadelede sarı kart görmeleri durumunda önümüzdeki hafta Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.

Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda saat 20'de başlayacak mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetecek.

İLK 11'LER

EMS Yapı Sivasspor: Ali Şaşal, Murat Paluli, Appindangoye, Camara, Uğur Çiftçi, Poungouras, İbrahim Akdağ, Bartuğ Elmaz, Koita, Menig, Rey Manaj.

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Becao, Djiku, Ferdi, İsmail, Fred, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko.

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