Fenerbahçe, Sivasspor deplasmanında takıldı

Avrupa'ya veda eden Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 33. hafta kapanış maçında Sivasspor'a konuk oldu.



Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetti. Karşılaşmanın yabancı VAR hakemi olarak Almanya Federasyonu'ndan Benjamin Brand görev yaptı.



Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Fenerbahçe üstünlüğüyle sona erdi. İkinci devre ise 2-2'lik skorla tamamlandı.

Fenerbahçe'de goller Fred (45+2) ve İrfan Can (80), Sivasspor'da ise Koita (57) ile Manaj'dan (90+2 Penaltı) geldi.



Bu sonuçla bitime 5 hafta kala sarı-lacivertlilerin lider Galatasaray'la arasındaki puan farkı 4'e çıktı.