Fenerbahçe, Sivasspor deplasmanında takıldı

Avrupa'ya veda eden Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 33. hafta kapanış maçında Sivasspor'a konuk oldu.
Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetti. Karşılaşmanın yabancı VAR hakemi olarak Almanya Federasyonu'ndan Benjamin Brand görev yaptı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Fenerbahçe üstünlüğüyle sona erdi. İkinci devre ise 2-2'lik skorla tamamlandı.
Fenerbahçe'de goller Fred (45+2) ve İrfan Can (80), Sivasspor'da ise Koita (57) ile Manaj'dan (90+2 Penaltı) geldi.
Bu sonuçla bitime 5 hafta kala sarı-lacivertlilerin lider Galatasaray'la arasındaki puan farkı 4'e çıktı.
MAÇTAN ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR
1' Maç başladı
13' Sivasspor'un Rey Manaj ile bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi
35' Mücadelenin ilk sarı kartı Rey Manaj'a yaptığı faulün ardından İsmail Yüksek'e çıktı
42' Uğur Çiftçi'nin kaleye yönelen ortasını Livakovic son anda kornere çeldi
45+2 Fred'in golüyle Fenerbahçe 1-0 öne geçti
45+3 Maçın ilk yarısı sona erdi
İKİNCİ YARI
45' İkinci devre başladı
47' Edin Dzeko'nun altıpas üzerinden vuruşunda Ali Şaşal gole izin vermedi
57' Sivasspor Koita'nın golüyle beraberliği yakaladı
64' Fenerbahçe'de Osayi ile Tadic'in yerine Mert Müldür ve Cengiz oyunda
70' Dzeko ile Szymanski'nin yerine Serdar Dursun ve Batshuayi oyuna dahil oldu
80' İrfan Can'ın golüyle Fenerbahçe skoru 2-1'e getirdi
90' Sivasspor, karşılaşmanın 90+2. dakikasında "VAR" incelemesinin ardından penaltı kazandı
90+2 Manaj penaltıyı gole çevirdi skor 2-2'ye geldi
90+8 Fenerbahçe’nin ’de Serdar Dursun ile attığı 3. gol, ofsayt nedeniyle iptal edildi
90+12 mücadele sona erdi
İLK 11'LER
EMS Yapı Sivasspor: Ali Şaşal, Murat Paluli, Appindangoye, Camara, Uğur Çiftçi, Poungouras, İbrahim Akdağ, Bartuğ Elmaz, Koita, Menig, Rey Manaj.
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Becao, Djiku, Ferdi, İsmail, Fred, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko.
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