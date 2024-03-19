Fenerbahçe Sportif Direktörü Branco: Oyuncularımızın hayatı tehlikedeydi

"OYUNCULARIMA YÖNELİK SUÇLAMALAR TAMAMEN TEMELSİZ"



Fenerbahçeli futbolcuların, bordo-mavili taraftarlara saldırdığı görüntüler hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini ve oyunların nefsi müdafaa içinde hareket ettiğini kaydeden Branco, "Oyuncularıma yönelik suçlamalar tamamen temelsiz. Çünkü gördüklerimiz inanılmazdı; bıçaklı, sopalı ve köşelerden bayrak direkli insanlar bizi tehdit ediyordu. Oyuncularımızın da nefsi müdafaa içinde hareket etmeleri gerekiyordu, çünkü hayatların tehlikede olduğunu söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

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