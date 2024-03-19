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Fenerbahçe Sportif Direktörü Branco: Oyuncularımızın hayatı tehlikedeydi

Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco, Trabzonspor mücadelesi sonrası oyuncularının hayati tehlike yaşadığını ve nefsi müdafaa içinde kendilerini savunduklarını söyledi.

Fenerbahçe Sportif Direktörü Branco: Oyuncularımızın hayatı tehlikedeydi

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında 'un, Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup olduğu müsabakanın ardından yaşanan olaylara ilişkin sarı-lacivertlilerin sportif direktörü Mario Branco, Portekiz basınına açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Sportif Direktörü Branco: Oyuncularımızın hayatı tehlikedeydi - 1 Mario Branco

"OYUNCULARIMA YÖNELİK SUÇLAMALAR TAMAMEN TEMELSİZ"

Fenerbahçeli futbolcuların, bordo-mavili taraftarlara saldırdığı görüntüler hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini ve oyunların nefsi müdafaa içinde hareket ettiğini kaydeden Branco, "Oyuncularıma yönelik suçlamalar tamamen temelsiz. Çünkü gördüklerimiz inanılmazdı; bıçaklı, sopalı ve köşelerden bayrak direkli insanlar bizi tehdit ediyordu. Oyuncularımızın da nefsi müdafaa içinde hareket etmeleri gerekiyordu, çünkü hayatların tehlikede olduğunu söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

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