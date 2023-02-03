Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus: Fenerbahçe yara aldı

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Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, konuk olduğu Adana Demirspor'la 1-1 berabere kaldı. Maç sonunda hakem Ali Palabıyık'a tepki gösteren Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus kırmızı kart gördü. Bu sonuçla zirve yarışında yara alan sarı lacivertlilerle lider Galatasaray arasındaki puan farkı 6'ya çıktı.



Jesus yaşanan gelişmelerin ardından FB TV'ye açıklamalarda bulundu.



Jesus'un açıklamalarından öne çıkanlar:

"Yaşananlar sonrası hem biz hem taraftarlar mağdur oldu. İki tane net penaltımız vardı. VAR devreye girmek istemedi. Fenerbahçe bu durumdan yara aldı. Normal bir hakem yönetimi olsaydı biz bu maçı kazanırdık. Adaletli yönetim olursa biz liderliği alırız"

"Türkiye'ye gelmeden önce hakemler hakkında hiç konuşmadım. Bir takımın saha içerisinde bu kadar mağdur olduğunu görmedim. Maçın ardından son pozisyon için hakeme katılmadığımı söylemek için hakeme söylemeye gitmiştim."

