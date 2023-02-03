TFF'ye gitme kararı alan Fenerbahçe'den açıklama: Böyle bitmeyecek

Fenerbahçe'den Ali Palabıyık tepkisi: "Operasyon için görevlendirilmiş" Haberi Görüntüle

Süper Lig'in 22. haftasında oynanan ve 1-1 beraberlikle sonuçlanan Adana Demirspor-Fenerbahçe maçındaki tartışmalı kararlar sonrasında Fenerbahçe yönetimi, başkan Ali Koç liderliğinde olağanüstü toplantı gerçekleştirdi.



Toplantının ardından sosyal medya hesaplarından 'düdük asma' paylaşımı geldi. Toplantı sonucunda Fenerbahçe Yönetimi, TFF'ye gitme kararı aldı.

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Can Gebetaş, Kulüp Başkanı Ali Koç ve beraberindeki heyetin, Riva'da Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi ile görüşeceğini kaydetti.



Şu sıralar gerçekleşen görüşmeye Başkan Ali Koç'un yanı sıra, yöneticiler Erol Bilecik, Ahmet Ketenci, Burak Kızılhan ve Özgür Özaktaç katılıyor.



"BÖYLE BİTMEYECEK"



Fenerbahçe'de "Böyle bitmeyecek" başlığıyla yayınlanan videoda "Ofsaytımsı, elimsilerin altında kalacaksınız!" ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, 1-1 berabere biten Adana Demirspor maçının hakemi Ali Palabıyık'ı sert sözlerle eleştirmişti.

Baki, "Ali Palabıyık, Fenerbahçe’ye operasyon yapmak için görevli gelmiştir. Vücut lisanı, verdiği, vermediği bütün kararlarda her şey ortada. Bir takım daha fazla nasıl katledilebilir, bunun başka örneği varsa onu da konuşalım" demişti.



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