Fenerbahçe teknik heyetinden Batuhan Hakcıl Hull City'de

Fenerbahçe teknik heyetinde şef scout olarak görev yapan Batuhan Hakcıl, sarı-Lacivertlilerden ayrılarak Hull City'ye gittiğini duyurdu.



Fenerbahçe'de 5 yılı aşkın süredir şef scout olarak görev yapan Batuhan Hakcıl, sarı-lacivertlilerden ayrıldı.



Aralık 2018'den beri Fenerbahçe'de görev yapan Hakcıl'ın yeni durağı Hull City oldu.



"YOLCULUĞUMUN SONUNA GELDİM"



Hakcıl açıklamasında, "Beş senedir görev aldığım Fenerbahçe SK'deki yolculuğumun sonuna geldim. Bundan sonra beni çok heyecanlandıran bir proje olan Hull City’nin başarıları için azimle çalışacağım. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." ifadelerine yer verdi.

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