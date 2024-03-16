Fenerbahçe, Trabzonspor maçına hazır

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman; koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışması yapan sarı-lacivertli oyuncular, idmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktaladı.



Fenerbahçe, bu akşam saatlerinde Trabzon’a uçacak.



Süper Lig'in 30'uncu haftasında Fenerbahçe, deplasmanda yarın saat 20.30'da Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Papara Park'ta oynanacak müsabakada hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.