Fenerbahçe tribünlerinden Cumhuriyet'in 100. yılına özel koreografi

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Türk Bayrağı'nın görsellerinin yanı sıra üzerinde "İlk Dünya Savaşı'nda 16 Fenerbahçeli futbolcu ve yönetici Kırklareli'ndeki 6. Tümen 16. Alay ağır makineli tüfek bölüğünde idiler." yazılı pankart da tribünde yükseldi.

Fenerbahçe tribünleri "Cumhuriyet'in Feneri Aydınlatıyor Bizleri" pankartını da kale arkasında açtı.