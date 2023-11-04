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Fenerbahçe tribünlerinden Cumhuriyet'in 100. yılına özel koreografi

​​​​​​​Fenerbahçe, Trabzonspor maçı öncesinde Cumhuriyet'in 100. yılına özel koreografi hazırladı.

Fenerbahçe tribünlerinden Cumhuriyet'in 100. yılına özel koreografi

29 Ekim tarihinde Siltaş Yapı Pendikspor ile deplasmanda oynayan sarı-lacivertliler, 'in 100. yılına özel gösterisini ilk iç saha maçında gerçekleştirdi.

Fenerbahçe tribünlerinden Cumhuriyet'in 100. yılına özel koreografi - 1

Gazi Mustafa Kemal ve Türk Bayrağı'nın görsellerinin yanı sıra üzerinde "İlk Dünya Savaşı'nda 16 Fenerbahçeli futbolcu ve yönetici Kırklareli'ndeki 6. Tümen 16. Alay ağır makineli tüfek bölüğünde idiler." yazılı pankart da tribünde yükseldi.

Fenerbahçe tribünlerinden Cumhuriyet'in 100. yılına özel koreografi - 2

tribünleri "Cumhuriyet'in Feneri Aydınlatıyor Bizleri" pankartını da kale arkasında açtı.

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