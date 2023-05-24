Fenerbahçe Türkiye Kupası'nda finalde

BATSHUAYİ'NİN BU SEZON 18. GOLÜ



Karşılaşmanın 58. dakikasında Fenerbahçe, forveti Batshuayi'nin ayağından farkı ikiye çıkaran golü buldu.



Fenerbahçe'nin Süper Lig'de yaptığı son iki maç olan Bitexen Giresunspor ve Trabzonspor karşılaşmalarında birer kez fileleri havalandıran Belçikalı santrfor, Demir Grup Sivasspor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş mücadelesinde de gollerine devam etti.





Batshuayi, ligde 12, Avrupa Ligi'nde 3 ve Ziraat Türkiye Kupası'nda da 3 olmak üzere Fenerbahçe adına bu sezon toplam 18. golüne ulaştı.



Sarı-lacivertlilerin son golü, 85. dakikada uzun zamandır gol atamayan King'den geldi. Ligde 4 golü bulunan Norveçli oyuncu, Ziraat Türkiye Kupası'nda İstanbulspor maçının ardından ikinci golünü kaydetti.



Bulduğu gollerden sonra daha rahat bir oyun sergileyen Fenerbahçe, karşılaşmadan 3-0 galip ayrılarak adını finale yazdırdı.

