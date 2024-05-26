Fenerbahçe Beko, üçüncülük maçında Olympiakos'a mağlup oldu

THY EuroLeague Final Four üçüncülük maçında Fenerbahçe Beko, Olympiakos'a 87-84 mağlup oldu.
Sarı-lacivertliler bu sonuçla birlikte EuroLeague'de sezonu dördüncü tamamladı.
SON SANİYE ÜÇLÜĞÜ SAYILMADI
Sertaç Şanlı'nın son saniyede kaydetiği üçlük, hücüm süresinin dolmasından dolayı geçerli sayılmadı.
TÜM ÜÇÜNCÜLÜK MAÇLARINI KAYBETTİ
Fenerbahçe, tarihinde EuroLeague'de çıktığı tüm üçüncülük maçlarında mağlup oldu.
Sarı-lacivertliler, 5 yıl aranın ardından Final Four'a katılmış, yarı final maçında ise Yunan temsilcisi Panathinaikos’a 73-57 mağlup olarak finale çıkma şansını kaybetmişti.
Olympiakos ise yarı final aşamasında Real Madrid'e 87-76 mağlup olarak üçüncülük mücadelesinde Fenerbahçe'nin rakibi olmuştu.
- Etiketler :
- Haberler -
- Euroleague
- Spor
- Fenerbahçe Beko
- Spor&Skor