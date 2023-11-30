Fenerbahçe UEFA Konferans Ligi H Grubu puan durumu: Fenerbahçe kaçıncı sırada?

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu puan durumu, Fenerbahçeli futbolseverler tarafından araştırılıyor. Danimarka ekibi Nordsjaelland ile bu akşam deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe, mücadeleden puan veya puanlar alması durumunda gruptan çıkmayı garantileyecek.

FENERBAHÇE KAÇINCI SIRADA?

UEFA Konferans Ligi H Grubu'nda oynanan 4 maç sonucunda 3 galibiyet 1 mağlubiyeti bulunan Fenerbahçe, grubunda ilk sırada yer alıyor.

Fenerbahçe bu akşam Nordsjaelland mücadelesinden beraberlikle ayrılması durumunda, 6. hafta maçları öncesinde gruptan çıkmayı garantileyecek.

Fenerbahçe eğer Nordsjaelland ile berabere kalıp, son haftada evinde Spartak Trnava'yı yenerse gruptan lider ayrılacak.