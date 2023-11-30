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Fenerbahçe UEFA Konferans Ligi H Grubu puan durumu: Fenerbahçe kaçıncı sırada?

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu puan durumu, 5. hafta maçları öncesinde futbolseverler tarafından araştırılıyor. Grubunda 9 puanı bulunan Fenerbahçe, bu akşam Nordsjaelland'ı yenmek için sahada olacak. Peki, Fenerbahçe kaçıncı sırada? UEFA Konferans Ligi H Grubu puan durumunda son durum ne?

Fenerbahçe UEFA Konferans Ligi H Grubu puan durumu: Fenerbahçe kaçıncı sırada?

Avrupa Konferans Ligi H Grubu puan durumu, Fenerbahçeli futbolseverler tarafından araştırılıyor. Danimarka ekibi Nordsjaelland ile bu akşam deplasmanda karşı karşıya gelecek olan , mücadeleden puan veya puanlar alması durumunda gruptan çıkmayı garantileyecek.

FENERBAHÇE KAÇINCI SIRADA?

UEFA Konferans Ligi H Grubu'nda oynanan 4 maç sonucunda 3 galibiyet 1 mağlubiyeti bulunan Fenerbahçe, grubunda ilk sırada yer alıyor.

Fenerbahçe bu akşam Nordsjaelland mücadelesinden beraberlikle ayrılması durumunda, 6. hafta maçları öncesinde gruptan çıkmayı garantileyecek.

Fenerbahçe eğer Nordsjaelland ile berabere kalıp, son haftada evinde Spartak Trnava'yı yenerse gruptan lider ayrılacak. 

Fenerbahçe UEFA Konferans Ligi H Grubu puan durumu: Fenerbahçe kaçıncı sırada? - 1

UEFA KONFERANS LİGİ H GRUBU

1- Fenerbahçe - 9 Puan

2- Nordsjaelland - 7 Puan

3- Ludogorets - 6 Puan

4- Spartak Trnava - 1 Puan

FENERBAHÇE'NİN KALAN MAÇLARI

30 Kasım Perşembe

Nordsjaelland-Fenerbahçe 23.00

14 Aralık Perşembe

Fenerbahçe-Spartak Trnava 20.45

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