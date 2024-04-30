Panathinaikos'tan Fatih Terim kararı

Yunanistan Süper Ligi ekibi Panathinaikos, geçtiğimiz yıl sonunda teknik direktörlük görevine Fatih Terim'i getirmişti.

Yeşil-beyazlılarda şampiyonluk yarışı veren deneyimli çalıştırıcı, önce AEK'ya 3-0 ardından Aris'e 1-0 mağlup olmasıyla birlikte Yunan taraftarları tarafından ıslıklandı.

Yunan basınından Sport24'ün haberine göre, zirve yarışında yaşanan bu kayıpların ardından Panathinaikos'un sezon sonunda Fatih Terim ile yeni sözleşme yapmayı düşünmediği kaydedildi.

Ayrıca deneyimli çalıştırıcının son on yılın en pahalı kadrosunu kötü yönetmesinden dolayı soyunma odasının güvenini kaybettiği belirtildi.



Panathinaikos'un gelecek sezon takımı çalıştıracak yeni teknik direktör için arayışlara başladığı aktarıldı.