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Trabzonspor'un Onuachu planı

Trabzonspor, kiralık forma giyen forveti Paul Onuachu'nun gelecek sezon takımda yer alması için Southampton ile görüşmelere başladı. Bordo-mavili ekibin Nijeryalı forvet için yeniden kiralama teklifi yapacağı öne sürüldü.

Trabzonspor'un Onuachu planı

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında sahasında Gaziantep'e karşı 2-0 geri düşen 'da Onuachu 3 gol 1 asistle oynayarak takımına 4-2'lik galibiyeti getirirken, 109 günlük aranın ardından gollerine devam etti.

Nijeryalı forvet mücadelenin ardından bordo-mavili ekipte mutlu olduğunu, gelecek sezon da kalmak istediğini açıkladı.

Sabah'ın haberine göre, Trabzonspor'un Onuachu'yu yeniden kiralamak için Southampton kulübüyle görüşmelere başladığı öne sürüldü.

Afrika Uluslar Kupası ve sakatlığından dolayı 20 maçta bordo-mavili formayı giyen 29 yaşındaki forvetin 2026 yılında Southampton ile sözleşmesi bitiyor.

ONUACHU'NUN BONSERVİS BEDELİ

İngiliz ekibin Onuachu için en az 12 milyon euro bonservis beklentisinde olduğu, Trabzonspor'un ise bonuslarla birlikte 10 milyon euronun üzerine çıkamadığı kaydedildi.

Nijeryalı santrfor, bu sezon 20 resmi maçta forma giyerken, bu mücadelelerde 12 gol atıp 4 asistlik performans sergiledi.

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