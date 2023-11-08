Fenerbahçe UEFA ve IFAB'a gidiyor

Fenerbahçe'nin hukuk ekibi, son dönemdeki iddialarla ilgili harekete geçti.



Sözcü Gazetesi'nin haberine göre; Başkan Ali Koç'un talimatıyla yaşanan olaylarla ilgili çalışmalar başladı.

HUKUK EKİBİ DOSYA HAZIRLIYOR



Hakemler içindeki gruplaşmalar, atamalardaki usulsüzlükler, geçmiş tarihe alınan sağlık raporları, yasa dışı bahis ve şike iddiaları gibi konularda sarı-lacivertlileri hukukçuları genş kapsamlı bir dosya hazırlıyor.



Kulüp bu dosyayı UEFA ve Uluslararası Futbol Birliği Kurulu'na (IFAB) sunacak. Ayrıca İçişleri ve Spor bakanlıklarına da şikayette bulunulacak.