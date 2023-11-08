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Fenerbahçe UEFA ve IFAB'a gidiyor

Fenerbahçe, Başkan Ali Koç'un Türk futbolu ve hakemlerle ilgili dile getirdiği çarpıcı iddialar hakkında UEFA ve IFAB'a şikayette bulunacak.

Fenerbahçe UEFA ve IFAB'a gidiyor

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'nin hukuk ekibi, son dönemdeki iddialarla ilgili harekete geçti.

Sözcü Gazetesi'nin haberine göre; Başkan 'un talimatıyla yaşanan olaylarla ilgili çalışmalar başladı.

HUKUK EKİBİ DOSYA HAZIRLIYOR

Hakemler içindeki gruplaşmalar, atamalardaki usulsüzlükler, geçmiş tarihe alınan sağlık raporları, yasa dışı bahis ve şike iddiaları gibi konularda sarı-lacivertlileri hukukçuları genş kapsamlı bir dosya hazırlıyor.

Kulüp bu dosyayı ve Uluslararası Futbol Birliği Kurulu'na (IFAB) sunacak. Ayrıca İçişleri ve Spor bakanlıklarına da şikayette bulunulacak.

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