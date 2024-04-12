Fenerbahçe yarı final için saha avantajına güveniyor

OLYMPİAKOS MAÇ ÇEVİRMEKTE ZORLANIYOR



Fenerbahçe'nin çeyrek finaldeki rakibi Olympiakos, bu sezon ilk golü yediği maçları çevirmekte zorlanıyor.



Bu sezon Yunanistan Ligi, Yunanistan Kupası ve Avrupa maçları olmak üzere 47 karşılaşmaya çıkan kırmızı-beyazlılar, geriye düştüğü 3 maçı kazanabildi.



Ligin ilk yarısında iç sahada Panaitolikos'la karşılaştığı mücadelede 1-0 geriye düşen Olympiakos, rakibin kendi kalesine attığı golle beraberliği yakalarken maçı da 3-1 kazandı.



Yunan ekip, taraftarı önünde Asteras karşısında da geri dönüş yapmayı başardı. İlk yarıyı 1-0 geride tamamlayan Olympiakos, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Bu maçın ardından deplasmanda Panaitolikos'la karşılaşan Mendilibar'ın öğrencileri, yine ilk yarıyı 1-0 mağlup tamamlayıp 90 dakika sonunda 2-1 kazanmayı başardı.



Ligde 3 maçta geri dönüş yapabilen Olympiakos, buna karşın ilk golü yediği 7 mücadelede 5 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı.



AVRUPA'DA GERİ DÖNÜŞ YAPAMADI



Ligde oynadığı 3 karşılaşmada geriye düşmesine karşın kazanmayı bilen Olympiakos, buna karşın Avrupa mücadelelerinde ilk golü yediği maçları kaybetti.



UEFA Avrupa Ligi A Grubu'nda 3 mağlubiyet yaşayan kırmızı-beyazlı takım, Freiburg'la oynadığı 2 maçın yanı sıra deplasmandaki West Ham karşılaşmasını da yenilgiyle tamamladı. Bu 3 maçta da ilk golü yiyen taraf Olympiakos oldu.



UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda İsrail'in Maccabi Tel Aviv takımıyla eşleşen Olympiakos, taraftarının önündeki mücadeleyi 4-1 kaybetti. Kırmızı-beyazlılar, ilk golü yediği bu maçta geri dönüş gerçekleştiremedi.



Bu sezon Avrupa'da çıktığı 15 maçın 9'unu kazanan Olympiakos, 4 maçtan yenilgiyle ayrılırken 2 mücadelede ise rakipleriyle berabere kaldı.



Kırmızı-beyazlılar kaybettiği 4 maçın 2'sinde tek farklı yenilirken, diğer 2 maçta ise 5-0 ve 4-1'lik skorlarla mağlup oldu.