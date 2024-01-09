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Fenerbahçe'de 3 isim Konyaspor maçında dönüyor: Muhtemel 11

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de ertelenen 16. hafta mücadelesinde TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edecek. Sarı-lacivertlilerde cezaları sona eren Fred, İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan Yandaş görev yapabilecek.

Fenerbahçe'de 3 isim Konyaspor maçında dönüyor: Muhtemel 11

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, yenilmezlik serisini sürdürme peşinde.

Sarı-lacivertliler, Trendyol Süper Lig'de  16. hafta erteleme maçında TÜMOSAN 'u konuk edecek.

Ligde çıktığı 18 maçta 15 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan İsmail Kartal'ın öğrencileri, 47 puan ve averajla liderlik koltuğunda.

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Tedavileri süren Becao ve Zajc'ın yanı sıra milli takım kampındaki Osayi-Samuel ve Djiku forma giyemeyecek.

Kart cezaları sona eren Fred, İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan Yandaş ise şans verilmesi halinde oynayabilecek.

Ligde son olarak Galatasaray'a 3-0 kaybeden Konyaspor 18 puanla 16. basamakta.

Yeşil-beyazlılarda Francisco Calvo, Bruno Paz, Muhammet Demir, Gökhan Töre, Paul Bernardoni ve Sokol Cikalleshi forma giyemeyecek.

Ülker Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi Kadir Sağlam yönetecek.

MUHTEMEL 11

Fenerbahçe:

Livakovic

Mert-Serdar-Oosterwolde-Ferdi

Crespo-Fred

Cengiz-Szymanski-Tadic

Dzeko

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