Fenerbahçe'de 3 isim Konyaspor maçında dönüyor: Muhtemel 11

Fenerbahçe, yenilmezlik serisini sürdürme peşinde.
Sarı-lacivertliler, Trendyol Süper Lig'de 16. hafta erteleme maçında TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edecek.
Ligde çıktığı 18 maçta 15 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan İsmail Kartal'ın öğrencileri, 47 puan ve averajla liderlik koltuğunda.
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Tedavileri süren Becao ve Zajc'ın yanı sıra milli takım kampındaki Osayi-Samuel ve Djiku forma giyemeyecek.
Kart cezaları sona eren Fred, İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan Yandaş ise şans verilmesi halinde oynayabilecek.
Ligde son olarak Galatasaray'a 3-0 kaybeden Konyaspor 18 puanla 16. basamakta.
Yeşil-beyazlılarda Francisco Calvo, Bruno Paz, Muhammet Demir, Gökhan Töre, Paul Bernardoni ve Sokol Cikalleshi forma giyemeyecek.
Ülker Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi Kadir Sağlam yönetecek.
MUHTEMEL 11
Fenerbahçe:
Livakovic
Mert-Serdar-Oosterwolde-Ferdi
Crespo-Fred
Cengiz-Szymanski-Tadic
Dzeko
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