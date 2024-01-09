Fenerbahçe'de 3 isim Konyaspor maçında dönüyor: Muhtemel 11

Fenerbahçe, yenilmezlik serisini sürdürme peşinde.



Sarı-lacivertliler, Trendyol Süper Lig'de 16. hafta erteleme maçında TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edecek.



Ligde çıktığı 18 maçta 15 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan İsmail Kartal'ın öğrencileri, 47 puan ve averajla liderlik koltuğunda.



FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK



Tedavileri süren Becao ve Zajc'ın yanı sıra milli takım kampındaki Osayi-Samuel ve Djiku forma giyemeyecek.



Kart cezaları sona eren Fred, İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan Yandaş ise şans verilmesi halinde oynayabilecek.



Ligde son olarak Galatasaray'a 3-0 kaybeden Konyaspor 18 puanla 16. basamakta.



Yeşil-beyazlılarda Francisco Calvo, Bruno Paz, Muhammet Demir, Gökhan Töre, Paul Bernardoni ve Sokol Cikalleshi forma giyemeyecek.



Ülker Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi Kadir Sağlam yönetecek.

MUHTEMEL 11



Fenerbahçe:



Livakovic



Mert-Serdar-Oosterwolde-Ferdi



Crespo-Fred



Cengiz-Szymanski-Tadic



Dzeko

