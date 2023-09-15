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Fenerbahçe'de 6 numara mesaisi

Transfer dönemi için geri sayım başlarken Fenerbahçe'de 6 numara mesaisi devam ediyor.  Fenerbahçe, düşünülen profilde bir isimle anlaşamazsa 6 numara takviyesini devre arasına bırakacak.

Fenerbahçe'de 6 numara mesaisi

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'de yönetim, 6 numara bölgesine kalitesi tartışılmayacak ve maddi olarak makul bir transfer yapmayı planlıyor.

Sarı-lacivertliler, Krunic, Andre Gomes, Guido Rodriguez ve Leander Dendoncker gibi isimlerle temas kurmuştu ancak sonuca varamadı.

Fenerbahçe, düşünülen profilde bir isimle anlaşamazsa 6 numara takviyesini devre arasına bırakacak.

CRESPO'NUN SÖZLEŞMESİ YENİLENEBİLİR

Sarı-lacivertliler, bu ihtimali düşünerek bir yandan da Crespo'nun sözleşmesini yenilemek için görüşme halinde.

Portekizli orta sahanın sezon sonunda bitecek kontratının uzatılması ve maaşının iyileştirilmesi planlanıyor.

Süper Lig'de yaz transferi bu gece kapanacak.

Devre arası transfer dönemiyse 11 Ocak'ta başlayıp, 9 Şubat'ta sona erecek.

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