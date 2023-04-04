Fenerbahçe'de ayrılık iddiaları sonrası Ali Koç'tan Jorge Jesus'a destek

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde 6 Nisan Perşembe günü Yukatel Kayserispor'u konuk edecek Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını sürdürdü.



Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirildi.



Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki de idman öncesinde teknik heyet ve futbolcularla bir araya geldi.

Takıma ve teknik ekibe desteklerini ileten başkan Ali Koç, antrenmanın da bir bölümünü takip etti.

Teknik direktör Jorge Jesus ile gerçekleştirilen toplantının ardından Portekizli çalıştırıcı ile devam kararı alındı. Jorge Jesus, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Kayserispor maçında takımın başında olacak.

Kulübün sosyal medya hesabından da başkan Ali Koç ve Jorge Jesus'un bir arada yer aldığı görseller kamuoyu ile paylaşıldı.