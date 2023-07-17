Fenerbahçe'de ayrılık: Samatta'nın yeni takımı belli oldu

Fenerbahçe, Tanzanyalı forvet Mbwana Samatta'nın sözleşmesini feshetmişti. 30 yaşındaki futbolcunun 1 yıl daha kontratı bulunuyordu.



Sarı-lacivertli ekipten yapılan açıklamada, "Yeni sezon yapılanmasını sürdüren Profesyonel Futbol Takımımızda futbolcularımızdan Mbwana Samatta, Yunanistan’ın Paok Kulübüne transfer olmuştur. Oyuncuya bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri yer aldı.



33 MAÇA ÇIKIP 6 GOL ATTI



Fenerbahçe formasıyla toplam 33 maça çıkan Mbwana Samatta 6 gollük istatistik yakaladı.



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