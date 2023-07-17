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Fenerbahçe'de ayrılık: Samatta'nın yeni takımı belli oldu

Fenerbahçe, Mbwana Samatta ile yolların ayrıldığını duyurmuştu. Tanzanyalı golcünün yeni takımı belli oldu.

Fenerbahçe'de ayrılık: Samatta'nın yeni takımı belli oldu

, Tanzanyalı forvet Mbwana Samatta'nın sözleşmesini feshetmişti. 30 yaşındaki futbolcunun 1 yıl daha kontratı bulunuyordu.

Sarı-lacivertli ekipten yapılan açıklamada, "Yeni sezon yapılanmasını sürdüren Profesyonel Takımımızda futbolcularımızdan Mbwana Samatta, Yunanistan’ın Paok Kulübüne transfer olmuştur. Oyuncuya bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri yer aldı.

33 MAÇA ÇIKIP 6 GOL ATTI

Fenerbahçe formasıyla toplam 33 maça çıkan Mbwana Samatta 6 gollük istatistik yakaladı.

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