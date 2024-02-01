Fenerbahçe'de bir ayrılık daha: Emre Mor Karagümrük'te

Crespo ve Bartuğ ile yollaırnı ayıran Fenerbahçe, Emre Mor'un sezon sonuna kadar VavaCars Fatih Karagümrük'e kiralandığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "2023-2024 yapılanmasına devam edilen Futbol A Takımımızda, futbolcumuz Emre Mor sezon sonuna kadar Fatih Karagümrük kulübüne kiralanmıştır. Oyuncumuza ligin geri kalan bölümünde başarılar dileriz." denildi.

Mor daha önce Celta Vigo ve Dortmund gibi takımların formasını giymişti.