Fenerbahçe'de bir ayrılık daha: Emre Mor Karagümrük'te

Crespo ve Bartuğ ile yollaırnı ayıran Fenerbahçe, Emre Mor'un sezon sonuna kadar VavaCars Fatih Karagümrük'e kiralandığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "2023-2024 yapılanmasına devam edilen Futbol A Takımımızda, futbolcumuz Emre Mor sezon sonuna kadar Fatih Karagümrük kulübüne kiralanmıştır. Oyuncumuza ligin geri kalan bölümünde başarılar dileriz." denildi.
Mor daha önce Celta Vigo ve Dortmund gibi takımların formasını giymişti.
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