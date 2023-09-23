NTV.COM.TR’ye geri dön

Fenerbahçe'de Cengiz Ünder gelişmesi: Çalışmalara başladı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Alanyaspor maçı hazırlıklarını yaptığı idmanla noktaladı.Sakatlığı bulunan Cengiz Ünder, takımdan ayrı şekilde saha çalışmalarına başladı.

Fenerbahçe'de Cengiz Ünder gelişmesi: Çalışmalara başladı

, Alanyaspor deplasmanı son antrenmanını gerçekleştirdi.

Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde yapılan antrenman, koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı.

Ardından iki gruba ayrılan sarı-lacivertli oyuncular 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

CENGİZ ÜNDER TAKIMDAN AYRI ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Sakatlığı bulunan , takımdan ayrı olarak saha çalışmalarına başladı.

Fenerbahçe, saat 16.00’da Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkacak özel uçakla maçın oynanacağı kente gidecek.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...