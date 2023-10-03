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Fenerbahçe'de Cengiz Ünder gelişmesi: Dönüş tarihi belli oldu

Fenerbahçe'de Antalyaspor karşısında sol arka adalesinden sakatlanan ve yaklaşık 2 haftadır sahalardan uzak kalan Cengiz Ünder'in milli aradan sonra yeşil sahalara dönebileceği belirtildi. Öte yandan milli futbolcunun sakatlığını tamamen atlattığı kaydedildi.

Fenerbahçe'de Cengiz Ünder gelişmesi: Dönüş tarihi belli oldu

'nin geçtiğimiz yaz transfer sezonunda Marsilya'dan transfer ettiği , 'in 4. haftasında Antalyaspor mücadelesinde sakatlanarak oyundan çıkmıştı.

Mücadelenin ardından Milli futbolcunun sol arka adalesinde 2. derece yırtık tespit edildiği, tedavisine sağlık ekipleri tarafından başlandığı kaydedilmişti.

beINSPORTS'un haberine göre, yaklaşık 2 haftadır sahalardan uzak kalan Cengiz Ünder'in sakatlığını atlattığı ve milli aradan sonra forma giyebileceği kaydedildi.

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