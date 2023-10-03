Fenerbahçe'de Cengiz Ünder gelişmesi: Dönüş tarihi belli oldu

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz yaz transfer sezonunda Marsilya'dan transfer ettiği Cengiz Ünder, Süper Lig'in 4. haftasında Antalyaspor mücadelesinde sakatlanarak oyundan çıkmıştı.
Mücadelenin ardından Milli futbolcunun sol arka adalesinde 2. derece yırtık tespit edildiği, tedavisine sağlık ekipleri tarafından başlandığı kaydedilmişti.
beINSPORTS'un haberine göre, yaklaşık 2 haftadır sahalardan uzak kalan Cengiz Ünder'in sakatlığını atlattığı ve milli aradan sonra forma giyebileceği kaydedildi.
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