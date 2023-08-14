Fenerbahçe'de Cengiz Ünder'den şanssız başlangıç

OSAYI VE BECAO'NUN DURUMU NETLEŞTİ



Fenerbahçe'de Nijeryalı futbolcu Bright Osayi-Samuel ile yeni transferlerden Rodrigo Becao'nun sağlık durumu belli oldu. Gaziantep FK maçında sakatlık yaşayan iki futbolcunun bugün MR'ları çekildi.



Yapılan tetkikler sonrasında ciddi bulgulara rastlanmayan Osayi-Samuel ile Becao'nun tedavisine başlandı. Becao'nun Sumsunspor ile oynanacak maça ise yetiştirilmesi bekleniyor.

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