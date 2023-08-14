NTV.COM.TR’ye geri dön

Fenerbahçe'de Cengiz Ünder'den şanssız başlangıç

Fenerbahçe'de yeni transferler Fred ve Cengiz Ünder, bugün yapılan antrenmanda takımla birlikte ilk kez sahaya çıktı. Şanssız bir başlangıç yapan Cengiz, antrenman esnasında girdiği ikili mücadelede kafasına krampon darbesi aldı. Milli oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "İlk gün hediyesi. Hoşbulduk Fenerbahçe" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de Cengiz Ünder'den şanssız başlangıç

, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3'üncü Eleme Turu rövanş maçında Maribor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Marsilya'dan sarı-lacivertli ekibe dahil olan ile Manchester United FC'den transfer edilen Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred bugünkü idmanda takımla çalışmalarda yer aldı.

Sarı-lacivertlilerde Cengiz Ünder, idmanda talihsiz olay yaşadı. Antrenmanda girdiği ikili mücadelede kafasına krampon darbesi alan milli oyuncu, paylaşım yaptı.

Cengiz Ünder'in "İlk gün hediyesi. Hoşbulduk Fenerbahçe" notu ile paylaştığı fotoğraf kısa sürede sosyal medyada etkileşim aldı. Cengiz Ünder'in kafasında hafif kanama olduğu ve ciddi bir durumunun olmadığı öğrenildi.

Fenerbahçe'de Cengiz Ünder'den şanssız başlangıç - 1

OSAYI VE BECAO'NUN DURUMU NETLEŞTİ

Fenerbahçe'de Nijeryalı futbolcu Bright Osayi-Samuel ile yeni transferlerden Rodrigo Becao'nun sağlık durumu belli oldu. Gaziantep FK maçında sakatlık yaşayan iki futbolcunun bugün MR'ları çekildi.

Yapılan tetkikler sonrasında ciddi bulgulara rastlanmayan Osayi-Samuel ile Becao'nun tedavisine başlandı. Becao'nun Sumsunspor ile oynanacak maça ise yetiştirilmesi bekleniyor.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...