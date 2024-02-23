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Fenerbahçe'de Fred için karar günü: Kasımpaşa maçında oynayacak mı?

Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan ve MR sonuçları da temiz çıkan Fred'in Kasımpaşa karşısında sahada olup olmayacağı merak ediliyor. Teknik Direktör İsmail Kartal'ın bugün yapılacak antrenmanın ardından Brezilyalı futbolcu için kararını vereceği kaydedildi.

Fenerbahçe'de Fred için karar günü: Kasımpaşa maçında oynayacak mı?

Trendyol 'in 27. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

Hürriyet'in haberine göre, Ligde çıktığı son 4 maçı kaybetmeyen Kasımpaşa karşısında İsmail Kartal'ın Fred'i sahaya sürmek istediği öne sürüldü.

Sarı-lacivertlilerde sakatlığını atlatan ve MR sonuçları temiz çıkan Brezilyalı oyuncunun küçük de olsa oynama ihtimali üzerinde duruluyor.

KARARIN BUGÜN VERİLMESİ BEKLENİYOR

Deneyimli çalıştırıcının bugün yapılacak son antrenmanın ardından Fred'in Kasımpaşa karşısında sahada olup olmayacağını netleştirmesi bekleniyor.

Fred bu sezon Fenerbahçe ile 21 resmi maça çıktı. Brezilyalı bu mücadelelerde 6 asistlik katkı sağladı.

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