Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde ameliyat edildi

Fenerbahçe'de UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalinde Olympiakos ile oynanan mücadelede sakatlanan Jayden Oosterwolde'de menisküs yırtığı tespit edilmişti.

Tecrübeli futbolcu operasyon geçirmek için ülkesi Hollanda'ya gitmişti.

Sarı-lacivertli kulüp yaptığı açıklamada "Profesyonel Futbol A Takımımızın oyuncularından Jayden Oosterwolde yurt dışında başarılı bir menisküs operasyonu geçirmiştir. Rehabilitasyon ve tedavi sürecine hemen başlanılan oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadeleri yer aldı.

Hollandalı savunmacı sezonun geri kalanında forma giyemeyecek.