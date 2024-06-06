Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun ilk hedefi belli oldu

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun göreve başlamasıyla birlikte gelecek sezonun transfer çalışmaları hız kazandı.

Trendyol Süper Lig'de yeni sezonda 12 futbolcu olarak uygulanacak yabancı oyuncu kuralı nedeniyle Portekizli deneyimli çalışıtırıcının ayrılacak oyuncular yerine nokta transferler istediği kaydedildi.

Record'un haberine göre, Mourinho'nun ilk olarak değişecek yabancı oyuncu kuralı nedeniyle yabancı futbolcu sayısını düşürmeyi hedeflediği kaydedildi.

Mevcut kadrosunda 18 yabancı oyuncusu olan Fenerbahçe, yeni kural gereği bu sayıyı 12'ye düşürmek zorunda.

Fenerbahçe'de en az 6 yabancı oyuncuyla yolların ayrılması gerekirken, Jose Mourinho'nun ayrılacak isimlerin yerine oyun felsefesine uygun isimlerin transfer edilmesini istediği kaydedildi.

Ayrıca yaz transfer döneminde Fenerbahçe'nin oldukça güçlü hamleler yapmaya hazırlandığı belirtildi.

Jose Mourinho başkan Ali Koç ile konuşmasında isimler değil, profiller üzerinden bir görüşme gerçekleştirdiğini belirtmişti.