Fenerbahçe'de Livakovic transferinde sona doğru

Rusya kampını tamamlayan Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarına teknik direktör İsmail Kartal'ın öncülüğünde İstanbul'da devam ediyor.



Fanatik'in haberine göre, kaleye takviye yapmak isteyen Sarı-lacivertli ekibin, Dominik Livakovic için Dinamo Zagreb ile anlaştığı öne sürüldü.



HER İKİ TARAFLA ANLAŞILDI



Fenerbahçe'nin Hırvatistan Milli Takımı'nın kalesini de koruyan Dominik Livakovic için yoğun bir şekilde girişmlerini sürdürdüğü belirtilirken, hem Zagreb hem de Hırvat kaleciyle anlaşmaya vardığı kaydedildi.



ZAGREB'E VEDA ETTİ



Dominik Livakovic, Dinamo Zagreb'in Gorica'yı ağırladığı mücadelenin 83.. dakikasında oyundan alınmıştı. 28 yaşındaki kaleci sahadan ayrılmadan önce tribünlere veda etmişti.



MALİYETİ BELLİ OLDU



Fenerbahçe'nin Dominik Livakovic için Hırvatistan ekibine 9 milyon euroluk bir teklifte bulunduğu ve Zagreb ile anlaştığı belirtildi. Öte yandan tecrübeli filebekçinin Sarı-lacivertlilerden yıllık 1.6 milyon euro maaş alacağı öne sürüldü.

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