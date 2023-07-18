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Fenerbahçe'de Livakovic transferinde sona doğru

Yeni sezon öncesi transferlerine devam eden Fenerbahçe'nin, Dinamo Zagreb'in kalecisi Livakovic transferinde son aşamaya geldiği kaydedildi.

Fenerbahçe'de Livakovic transferinde sona doğru

Rusya kampını tamamlayan yeni sezon hazırlıklarına teknik direktör İsmail Kartal'ın öncülüğünde İstanbul'da devam ediyor.

Fanatik'in haberine göre, kaleye takviye yapmak isteyen Sarı-lacivertli ekibin, Dominik Livakovic için Dinamo Zagreb ile anlaştığı öne sürüldü.

HER İKİ TARAFLA ANLAŞILDI

Fenerbahçe'nin Hırvatistan Milli Takımı'nın kalesini de koruyan Dominik Livakovic için yoğun bir şekilde girişmlerini sürdürdüğü belirtilirken, hem Zagreb hem de Hırvat kaleciyle anlaşmaya vardığı kaydedildi.

ZAGREB'E VEDA ETTİ

Dominik Livakovic, Dinamo Zagreb'in Gorica'yı ağırladığı mücadelenin 83.. dakikasında oyundan alınmıştı. 28 yaşındaki kaleci sahadan ayrılmadan önce tribünlere veda etmişti.

MALİYETİ BELLİ OLDU

Fenerbahçe'nin Dominik Livakovic için Hırvatistan ekibine 9 milyon euroluk bir teklifte bulunduğu ve Zagreb ile anlaştığı belirtildi. Öte yandan tecrübeli filebekçinin Sarı-lacivertlilerden yıllık 1.6 milyon euro maaş alacağı öne sürüldü.

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