Fenerbahçe'de Melissa Vargas belirsizliği: Geri dönemeyebilir

Sezonun bir bölümünü Çin Ligi'nin favori ekiplerinden Tianjin Bohai Bank'ta geçiren Melissa Vargas, Çin Ligi ocak ayında sona erdiği için, Sultanlar Ligi'nin ara transfer döneminde Fenerbahçe ile anlaşıp sarı-lacivertli formayı giyiyordu.

ÇİN VOLEYBOL FEDERASYONU'NDAN AÇIKLAMA

Ancak Çin Voleybol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada Çin Voleybol Süper Ligi'nin 4 Kasım 2023'te başlayacağı ve 6 Şubat 2024'te sona ereceği kaydedildi.

Türkiye'de geçici transfer dönemi ise 31 Ocak 2024'te sona erecek.

VARGAS FENERBAHÇE'YE DÖNEMEYEBİLİR

Bu nedenle Vargas'ın takımı finale ulaşırsa, milli oyuncu devre arasında Fenerbahçe'ye dönemeyebilir.

Öte yandan Vargas, geçtiğimiz sezon Çin Ligi'ne katıldığı için Fenerbahçe'nin Vakıfbank'a karşı oynadığı Şampiyonlar Kupası finalinde sahada yer alamamıştı.



Pasör çaprazı, 2021 yılından bu yana Çin ekibinde forma giyerek 3 kez şampiyonluk yaşadı.