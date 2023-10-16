NTV.COM.TR’ye geri dön

Fenerbahçe'de Melissa Vargas belirsizliği: Geri dönemeyebilir

Sezonun ilk yarısını Çin Ligi ekiplerinden Tianjin Bohai Bank takımında kalan yarısını ise Fenerbahçe Opet'te geçiren Vargas'a Çin Voleybol Federasyonu'ndan kötü haber geldi. Yapılan açıklamada Çin Ligi'nin 6 Şubat 2024'te sona ereceği belirtildi. Bu gelişmelerin ardından Türkiye'de geçici transfer dönemi 31 Ocak'ta sona erdiği göz önünde bulundurulursa, milli voleybolcunun takımının finale kalması halinde Fenerbahçe'ye dönme ihtimalinin olmayacağı kaydedildi.

Fenerbahçe'de Melissa Vargas belirsizliği: Geri dönemeyebilir

Sezonun bir bölümünü Çin Ligi'nin favori ekiplerinden Tianjin Bohai Bank'ta geçiren , Çin Ligi ocak ayında sona erdiği için, Sultanlar Ligi'nin ara transfer döneminde ile anlaşıp sarı-lacivertli formayı giyiyordu.

ÇİN VOLEYBOL FEDERASYONU'NDAN AÇIKLAMA

Ancak Çin Federasyonu'ndan yapılan açıklamada Çin Voleybol Süper Ligi'nin 4 Kasım 2023'te başlayacağı ve 6 Şubat 2024'te sona ereceği kaydedildi.

Türkiye'de geçici transfer dönemi ise 31 Ocak 2024'te sona erecek.

VARGAS FENERBAHÇE'YE DÖNEMEYEBİLİR

Bu nedenle Vargas'ın takımı finale ulaşırsa, milli oyuncu devre arasında Fenerbahçe'ye dönemeyebilir.

Öte yandan Vargas, geçtiğimiz sezon Çin Ligi'ne katıldığı için Fenerbahçe'nin Vakıfbank'a karşı oynadığı Şampiyonlar Kupası finalinde sahada yer alamamıştı.

Pasör çaprazı,  2021 yılından bu yana Çin ekibinde forma giyerek 3 kez şampiyonluk yaşadı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...