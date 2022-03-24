Fenerbahçe'de Mesut Özil ve Ozan Tufan kadro dışı

Haberler - Anadolu Ajansı 24.03.2022 - 15:18
Fenerbahçe'de Mesut Özil ve Ozan Tufan'ın kadro dışı bırakıldığı duyuruldu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımı oyuncularımız Mesut Özil ve Ozan Tufan, alınan karar gereği kadro dışı bırakılmışlardır" denildi.
Bilgilendirme— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) March 24, 2022
Futbol A Takımı oyuncularımız Mesut Özil ve Ozan Tufan, alınan karar gereği kadro dışı bırakılmışlardır.
Kamuoyuna duyurulur.
Fenerbahçe Spor Kulübü pic.twitter.com/dXbO1o9Scn