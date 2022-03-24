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Fenerbahçe'de Mesut Özil ve Ozan Tufan kadro dışı

Fenerbahçe'de Mesut Özil ve Ozan Tufan'ın kadro dışı bırakıldığı açıklandı.

Haberler - Anadolu Ajansı 24.03.2022 - 15:18

Fenerbahçe'de Mesut Özil ve Ozan Tufan kadro dışı

'de ve Ozan Tufan'ın kadro dışı bırakıldığı duyuruldu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımı oyuncularımız Mesut Özil ve Ozan Tufan, alınan karar gereği kadro dışı bırakılmışlardır" denildi.

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