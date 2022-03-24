Fenerbahçe'de Mesut Özil ve Ozan Tufan kadro dışı

Fenerbahçe'de Mesut Özil ve Ozan Tufan'ın kadro dışı bırakıldığı duyuruldu.



Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımı oyuncularımız Mesut Özil ve Ozan Tufan, alınan karar gereği kadro dışı bırakılmışlardır" denildi.

Bilgilendirme



Futbol A Takımı oyuncularımız Mesut Özil ve Ozan Tufan, alınan karar gereği kadro dışı bırakılmışlardır.

Kamuoyuna duyurulur.



Fenerbahçe Spor Kulübü pic.twitter.com/dXbO1o9Scn — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) March 24, 2022