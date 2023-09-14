Fenerbahçe'de sözleşmesi feshedilen Nazım Sangare Karagümrük'te

Fenerbahçe'nin 3 yıl önce renklerine bağladığı Nazım Sangare, sarı-lacivertlilerden ayrıldı. Nazım Sangare'nin yeni takımı da belli oldu.



29 yaşındaki sağ bek Fatih Karagümrük ile her konuda anlaşmaya vardı.



Çapraz bağ sakatlığı yaşayan Nazım Sangare, geçen sezon hiç bir resmi maça çıkamadı. 2020-2021 sezonunda sarı-lacivertlilere transfer olan Nazım, 50 maçta, 2 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.



Fenerbahçe'de Nazım Sangare dışında Luan Peres, Burak Kapacak ve Samet Akaydin'le de yolların ayrılma ihtimali bulunuyor.