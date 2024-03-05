Fenerbahçe'de Union Saint-Gilloise maçının ilk 11'i şekilleniyor

Fenerbahçe, Süper Lig'de alınan Hatayspor galibiyetinin ardından zirve takibini sürdürürken, gözler UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne çevrildi.

Union Saint-Gilloise ile son 16 turunda karşılaşacak sarı-lacivertlilerde ilk 11 şekillenmeye başladı.

Fanatik'in haberine göre, Teknik Direktör İsmail Kartal'ın yoğun fikstür nedeniyle bu karşılaşmada rotasyona gitme ihtimalinin yüksek olduğu kaydedildi

SAVUNMA TANDEMİ DJIKU - BECAO OLABİLİR

Cezası nedeniyle Hatay karşısında süre almayan Djiku'nun ilk 11'e dönmesi beklenirken, Çağlar Söyüncü'nün ise dinlendirilmesi halinde Becao ile birlikte oynayabileceği belirtildi.

Sarı kart cezalısı İsmail Yüksek, ligde Pendikspor'a karşı forma giyemeyeceğinden dolayı milli oyuncunun Perşembe gecesi ilk 11'de oynama ihtimalinin yüksek olduğu aktarıldı.

FRED KARARI

Sakatlıklarını atlatan ve Hatay karşısında 41 gün sonra formasına kavuşan Fred'in ise Saint-Gilloise maçına sonradan girip hafta sonu Pendik karşısında ilk 11'de yer alabilir. Kartal'ın bu tercihi yapması halinde sahada Rade Krunic'in olması muhtemel.

HÜCUM BÖLGESİNDEKİ OPSİYONLARI AZALDI

İrfan Can Kahveci ve Joshua King'in sakatlıklarıyla birlikte Serdar Dursun'un da asdının UEFA'ya verilen listede olmaması İsmail Kartal'ın bu bölgedeki opsiyonlarını azalttı.

Konferans Ligi grup aşamasında her zaman ilk 11'de yer alan Batshuayi'nin de forma giymesi, Dzeko'nun ise dinlenmesi bekleniyor.

Kartal'ın hücum bölgesinde yapabileceği bir değişiklik ise Cengiz Ünder yerine Mert Hakan değişikliği

UNİON SAİNT-GİLLOİSE - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?



Union Saint-Gilloise - Fenerbahçe mücadelesi 7 Mart Perşembe TSİ 23.00'da başlayacak.Karşılaşma EXXEN'den canlı yayınlanacak.