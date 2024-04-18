Fenerbahçe'de 32 maç sonra Becao - Djiku ikilisi

UEFA Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Final ikinci maçında Fenerbahçe, sahasında Yunan temcilcisi Olympiakos karşısına çıktı.



Teknik Direktör İsmail Kartal, son oynanan Fatih Karagümrük maçı 11'inden 3 değişikliğe giderek, stoper bölgesinde Serdar Aziz ile Çağlar Söyüncü'nün yerine Rodrigo Becao ve Alexander Djiku'ya görev verdi.



Lig maçında kart cezası bulunan Sebastian Szymanski de bugün Rade Krunic'in yerine şans buldu. Takımda sakatlık yaşayan birçok oyuncu tedavi ve bireysel antrenmanlarının ardından bugünkü kadroda yer alırken, menüsküs ameliyatı olan Jayden Oosterwolde tek eksik olarak bulunuyor.



32 MAÇ SONRA BECAO - DJİKU İKİLİSİ



Sezon başında Fenerbahçe'nin Süper Lig ve Avrupa Konferans Ligi'nde yakaladığı galibiyet serisinde önemli rol oynayan ve stoperde iyi bir ikili oluşturan Rodrigo Becao ile Alexander Djiku, yaşadıkları sakatlıkların ardından uzun süre sonra ilk kez birlikte sahada yer aldı. İkili son olarak 26 Ekim'de oynanan Ludogorets Razgrad müsabakasında sarı-lacivertli takımın defans hattında yer almıştı. Teknik Direktör Kartal, 32 maç sonra bu ikiliye aynı anda görev verdi. Ganalı stoper Djiku bu sezon Süper Lig'de 20, Avrupa kupalarında 11 maça çıkarken; Brezilyalı Becao ise ligde 11, Avrupa kupalarında 6 karşılaşmada forma giydi.



JOSHUA KİNG 72 GÜN SONRA KADRODA



Sakatlığı nedeniyle uzun süre takımdan ayrı kalan Joshua King, Olympiakos mücadelesi kadrosunda yer aldı. Sarı-lacivertli formayla son olarak 7 Şubat'ta oynanan Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçı olan Gaziantep FK'ya karşı oynadı. Tedavisinin ardından bireysel çalışmalarına geçtiğimiz haftalarda başlayan King, bu sezon 12 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası, 9 da Avrupa Konferans Ligi maçında görev aldı.



İsmail Kartal, Olympiakos karşısına şu 11 ile çıktı:



"Dominik Livakovic, Bright Osayi-Samuel, Rodrigo Becao, Alexander Djiku, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic ve Edin Dzeko."



Sarı-lacivertlilerde Doğukan Demir, İrfan Can Eğribayat, Çağlar Söyüncü, Leonardo Bonucci, Mert Hakan Yandaş, Ryan Kent, Miha Zajc, Rade Krunic, Zeki Dursun, Joshua King, Cengiz Ünder, Michy Batshuayi ise yedek bekledi.



TARAFTARLARDAN YOĞUN İLGİ



Bu sezon tribünleri doldurarak takımlarının arkasında itici güç olan sarı-lacivertli taraftarlar, Avrupa Konferans Ligi maçında da tribünleri tamamen doldurdu. Taraftarlar yaptıkları tezahüratlarla Fenerbahçeli futbolcuları maça hazırladı. Seremoni öncesi Maraton alt tribününde Türk bayrakları dalgalandırılırken, stat hoparlöründen de 10. Yıl Marşı çalındı.