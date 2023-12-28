Fenerbahçe'de ilk yarının enleri belli oldu: Dusan Tadic zirvede

Süper Lig'in ilk bölümünde oynadığı 17 maçta 14 galibiyet, 2 beraberlik ve bir mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertli takım, 44 puan toplayarak averajla zirveye kuruldu.



Fenerbahçe, ligin ilk bölümünde attığı 44 golle bu alanda da zirvede yer aldı. Sarı-lacivertliler kalesinde ise 14 gol gördü.



Sarı-lacivertli ekipte sezonun ilk bölümünde toplam 27 futbolcu görev aldı.



EN ÇOK OYNAYAN DUSAN TADİC



Fenerbahçe'de Süper Lig'in ilk bölümünde teknik direktör İsmail Kartal'ın vazgeçilmezi tecrübeli futbolcu Dusan Tadic oldu.



Deneyimli hücumcu, sarı-lacivertli formayla takımının ligde yaptığı 17 karşılaşmanın tamamında forma giyerken, 1468 dakika sahada kaldı.

Söz konusu sürede takımına 7 gollük de katkı sağlayan 35 yaşındaki oyuncuyu, 16 maçta 1440 dakika sahada kalan Ferdi Kadıoğlu takip etti.



Sarı-lacivertlilerde Sebastian Szymanski 17 maçta 1378 ve Edin Dzeko 16 maçta 1307 dakika süre aldı.



EN GOLCÜSÜ DZEKO



Fenerbahçe'de sezonun ilk bölümünde en fazla golü Bosna Hersekli yıldız oyuncu Edin Dzeko kaydetti.



Süper Lig'in ilk bölümünde sarı-lacivertli 9 oyuncu, 41 kez rakip fileleri havalandırdı.



Gol krallığı yarışında Galatasaraylı Mauro Icardi ile zirveyi paylaşan Edin Dzeko, attığı 12 golle ilk yarıda takımının en skorer ismi oldu.