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Fenerbahçe'den Çağlar Söyüncü kararı: Atletico Madrid bonservisini belirledi

Fenerbahçe, devre arasında kiralık olarak kadrosuna kattığı Çağlar Söyüncü'nün bonservisi için harekete geçiyor. Atletico Madrid'in milli futbolcuyu 15 milyon eurodan aşağıya satmayı düşünmediği kaydedildi.

Fenerbahçe'den Çağlar Söyüncü kararı: Atletico Madrid bonservisini belirledi

'nin ara transfer döneminde 2 milyon euro karşılığında sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığı Çağlar Söyüncü için harekete geçtiği aktarıldı.

BONSERVİS BEKLENTİSİ 15 MİLYON EURO

Sabah'ın haberine göre, sarı-lacivertlilerin Atletico Madrid ile yakın zamanda masaya oturması beklenirken, İspanyol ekibinin 15 milyon euroluk bonservis beklentisi olduğu kaydedildi.

İSTANBUL'DA KALMAK İSTİYOR

Çağlar Söyüncü'nün Türkiye'de yaşamaktan, yakın arkadaşları Cengiz Ünder ve İrfan Can Kahveci ile aynı takımda oynamaktan keyif aldığı ifade edilirken, İstanbul'da kalmak istediği belirtildi.

Atletico Madrid ile Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan milli futbolcu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 5 Süper Lig maçına çıktı.

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