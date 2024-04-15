Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci'ye yeni sözleşme

Sezon başında her ne kadar eleştirilere maruz kalsa da gösterdiği performansla Fenerbahçe'nin vazgeçilmez ismi olmayı başaran İrfan Can Kahveci için yeni bir iddia ortaya atıldı.

Fotomaç'ın haberine göre, Fenerbahçeli yöneticilerin sözleşmesi 2025'te sona erecek milli futbolcu için yeni kontrat kararı aldığı öne sürüldü.

3 yıllık yapılması planlanan sözleşmede güncel maaşı 15 milyon TL olan İrfan Can'ın yıllık ücretinin de 40 milyon TL'ye çıkacağı kaydedildi.

İrfan Can Kahveci bu sezon Fenerbahçe formasıyla 42 resmi maçta forma giydi. Bu mücadelelerde 15 gol atıp 12 asistlik performans sergiledi.