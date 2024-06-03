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Fenerbahçe'den kombine fiyatlarıyla ilgili açıklama

Fenerbahçe, sosyal medyada gündem olan kombine fiyatlarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Fenerbahçe'den kombine fiyatlarıyla ilgili açıklama

'den kombine fiyatlarıyla ilgili açıklama geldi.

Sarı lacivertlilerden yapılan açıklama şöyle:

"Sosyal medyada paylaşılan 2024-2025 futbol sezonu kombine fiyatlarının yer aldığı tablo gerçeği yansıtmamaktadır.

Taraftarlarımızın kombine satışları ile ilgili resmi sitemizden yapılacak bilgilendirmeleri dikkate almasını önemle rica ederiz."

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