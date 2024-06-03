Fenerbahçe'den kombine fiyatlarıyla ilgili açıklama geldi.

Sarı lacivertlilerden yapılan açıklama şöyle:



"Sosyal medyada paylaşılan 2024-2025 futbol sezonu kombine fiyatlarının yer aldığı tablo gerçeği yansıtmamaktadır.



Taraftarlarımızın kombine satışları ile ilgili resmi sitemizden yapılacak bilgilendirmeleri dikkate almasını önemle rica ederiz."

