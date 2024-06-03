Fenerbahçe'den kombine fiyatlarıyla ilgili açıklama geldi.
Sarı lacivertlilerden yapılan açıklama şöyle:
"Sosyal medyada paylaşılan 2024-2025 futbol sezonu kombine fiyatlarının yer aldığı tablo gerçeği yansıtmamaktadır.
Taraftarlarımızın kombine satışları ile ilgili resmi sitemizden yapılacak bilgilendirmeleri dikkate almasını önemle rica ederiz."
Bilgilendirme— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) June 3, 2024
Sosyal medyada paylaşılan 2024-2025 futbol sezonu kombine fiyatlarının yer aldığı tablo gerçeği yansıtmamaktadır.
Taraftarlarımızın kombine satışları ile ilgili resmi sitemizden yapılacak bilgilendirmeleri dikkate almasını önemle rica ederiz. pic.twitter.com/etSpC7IIaH
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