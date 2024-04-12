Fenerbahçe'den Mehmet Büyükekşi açıklaması

Açıklama



Başkanımız Sayın Ali Y. Koç’un adı kullanılarak servis edilen,

TFF Başkanı Sayın Büyükekşi’ye yönelik söylendiği iddia edilen bazı ifadeler içeren haber külliyen yalandır.



Kamuoyundan, gerçek olmayan söylemler içeren bu mesnetsiz, ciddiyetsiz ve maksatlı haberin… pic.twitter.com/uV3tGS2mXZ