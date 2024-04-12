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Fenerbahçe'den Mehmet Büyükekşi açıklaması

Fenerbahçe, Başkan Ali Koç'un Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye yönelik yaptığı açıklamaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Fenerbahçe'den Mehmet Büyükekşi açıklaması

Başkanı Ali Koç'un geçtiğimiz günlerde TFF'nin seçim tarihini değiştirmediği takdirde Federasyon başkanlığına aday olacağı yönünde açıklama yaptığı öne sürülmüştü

Sarı-lacivertli kulüp yaptığı paylaşımda Ali Koç'un Mehmet Büyükekşi'ye yönelik bu açıklamaları yapmadığı ifade edildi.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"Başkanımız Sayın Ali Y. Koç’un adı kullanılarak servis edilen,
TFF Başkanı Sayın Büyükekşi’ye yönelik söylendiği iddia edilen bazı ifadeler içeren haber külliyen yalandır.

Kamuoyundan, gerçek olmayan söylemler içeren bu mesnetsiz, ciddiyetsiz ve maksatlı haberin dikkate alınmamasını önemle rica ederiz."

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