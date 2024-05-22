Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş kararı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 mağlup ederek kritik bir zafer elde ederek şampiyonluk umutlarını son haftaya taşıdı.

Sarı-lacivertlilerde sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Mert Hakan Yandaş, performansıyla dikkat çekerken, Fenerbahçe yönetimi orta saha oyuncusu için kararını verdi.

"ANLAŞMAYA VARILDI"

Sözcü'nün haberine göre, Sarı-lacivertlilerde Mert Hakan ile yapılan görüşmeler neticesinde yeni bir sözleşme konusunda anlaşmaya varıldığı öne sürüldü.

"FENERBAHÇE İLE PAZARLIK YAPMAM"

Ayrıca 29 yaşındaki futbolcunun görüşmelerde, "Fenerbahçe ile pazarlık yapmam. İsterseniz boş mukaveleye imza atayım." şeklinde konuştuğu belirtildi.

Bu tavrın Başkan Ali Koç'u çok memnun ettiği de belirtildi.

Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe formasıyla bu sezon 27 maça çıktı ve 3 gol ile 6 asistlik bir performans sergiledi.