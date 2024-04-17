Fenerbahçe'den Michy Batshuayi kararı

Fenerbahçe'de sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Michy Batshuayi'nin takımdaki geleceği merak ediliyordu.

Fotomaç'ın haberine göre, sarı-lacivertli yönetimin sözleşmesinde 1 yıl opsiyon bulunan Belçikalı futbolcunun opsiyonunu kullanma kararı aldığı öne sürüldü.

Fenerbahçeli yöneticilerin Batshuayi'nin menajerini İstanbul'a davet ettiği ve 2027'ye kadar yeni kontrat önerisinde bulunacağı da aktarıldı.

Ayrıca haberde İngiliz ekiplerinden Leeds United'ın da Michy Batshuayi için temaslarda bulunduğu kaydedildi.

HER 47 DAKİKADA BİR GOL

Michy Batshuayi, bu sezon ligde süre aldığı her 47 dakikada 1 gol buldu.

Bu sezon 1516 dakika sahada kalan Batshuayi, 22 gol atarak tüm kulvarlarda 69 dakikada 1 gol katkısı vermeyi başardı.

Belçikalı golcü, bu sezon attığı gollerle takımına direkt 15 puan kazandırmayı başardı.

