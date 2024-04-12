Fenerbahçe'den Oosterwolde açıklaması

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finali ilk maçında 45. dakikada sakatlanarak sedyeyle oyundan çıkan Oosterwolde'nin sağlık durumunu açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüp Hollandalı futbolcunun MR görüntülerinin incelenmesinin ardından menisküs yırtığı tespit edildiğini açıkladı.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;
"Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Final ilk maçında sakatlık yaşayan oyuncumuz Jayden Oosterwolde’nin Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan tetkikler çerçevesinde menisküs yırtığı teşhisi konulan oyuncumuzun tedavi programı planlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız."
Oosterwolde'nin sezonun geri kalanında forma giymesi beklenmiyor.
Sağlık Durumu Bilgilendirme— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) April 12, 2024
Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Final ilk maçında sakatlık yaşayan oyuncumuz Jayden Oosterwolde’nin @AcibademSaglik Altunizade Hastanesi’nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan tetkikler çerçevesinde menisküs yırtığı teşhisi konulan… pic.twitter.com/APsKqpnfLT
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