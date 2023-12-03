Fenerbahçe'den Pendikspor - Galatasaray maçı tepkisi

Süper Lig'in 14. haftasında oynanan Pendikspor - Galatasaray mücadelesinde VAR olarak görev alan Mustafa Öğretmenoğlu'nun bugün oynanan Trabzonspor mücadelesine AVAR olarak atanmasıyla birlikte Fenerbahçe kulübünden açıklama yapıldı.

Sarı-lacivertli kulübün Genel Sekreteri Burak Kızılhan, "Pendikspor-Galatasaray maçındaki fahiş hakem hataları yapıldığı kanaatine rağmen maçın VAR hakemi Mustafa Öğretmenoğlu bugün oynanan Trabzonspor-Mondihome Kayserispor maçında AVAR hakemi olarak görev alması kamuoyu tarafından sorgulanmaktadır." diye konuştu

Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;



26 Kasım 2023 tarihinde, Takımımızın VavaCars Fatih Karagümrük ile oynadığı maçta, hakemler hem Fenerbahçemizin 33. dakikada hem de VavaCars Fatih Karagümrük’ün 52. dakikada %100’lük penaltı pozisyonlarında yanlış karar vermiştir.



Maçımızın sona ermesinin hemen ardından malum kulüp tarafından sanki sadece Takımımız lehine hata yapılmış, Fenerbahçe bu şekilde maçı kazanmış gibi yaygara koparılmış, “Fenerbahçe hakemler tarafından kollanıyor” algısı yaratılmıştır.



Kulübümüz, 27 Kasım Pazartesi günü rakibimizin ve Fenerbahçemizin verilmeyen penaltıları üzerine oluşturulmaya çalışılan algılara karşılık; maçımızın VAR kayıtlarının açıklanmasını, tüm maçların VAR kayıtlarının açıklanmasını talep etmiş, maçın tekrar oynanmasına hazır olduğunu da belirtmiştir.



Yine aynı gün daha haftanın maçları tamamlanmadan Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ahmet İbanoğlu, TFF resmi mecralarından yaptığı açıklama ile;



“MHK olarak, hakem performanslarını her hafta dikkatle takip ettiğimizi ve bazı hakemlerimizi, ilk yarı sonuna kadar dinlendirme kararı aldığımızı, aralık sonu yapılacak klasman değerlendirmelerinde bu analizleri dikkate alarak hareket edeceğimizi kamuoyu ile paylaşmak isterim." demiştir.



Bu açıklama sonrasında Fenerbahçe - VavaCars Fatih Karagümrük maçı hakemlerinin dinlendirileceği intibası oluşmuş; nitekim bu hafta itibarıyla şu ana dek her iki hakem de görev almamışlardır.



Bugün geldiğimiz noktada;



Dün akşam oynanan Siltaş Yapı Pendikspor-Galatasaray maçındaki fahiş hakem hataları yapıldığı kanaatine rağmen maçın VAR hakemi Mustafa Öğretmenoğlu bugün oynanan Trabzonspor-Mondihome Kayserispor maçında AVAR hakemi olarak görev almıştır.



Tüm bu yaşananlara rağmen Mustafa Öğretmenoğlu’nun ertesi günkü maça atanması doğal olarak kamuoyu tarafından sorgulanmaktadır.



Bir haftada bu yaşananlar, yıllardır Kulübümüzün anlatmaya çalıştığı, son haftalarda ise futbol kamuoyunun genelinde konuşulan ‘atama yöntemi ile hakemlere mesaj verme’ sorununun en son örneği olmuştur.

