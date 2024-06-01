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Fenerbahçe'den Şampiyonlar Ligi finali öncesi Arda Güler'e destek: "Kalbimiz ve desteğimiz seninle"

Fenerbahçe, bu akşam UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde oynanacak olan Borussia Dortmund-Real Madrid maçı öncesinde, eski futbolcusu Arda Güler'e destek verdi. Real Madrid bu akşam Şampiyonlar Ligi'ni kazandığı taktirde, Arda Güler kupayı kazanan ilk Türk oyuncu olacak.

Fenerbahçe'den Şampiyonlar Ligi finali öncesi Arda Güler'e destek: "Kalbimiz ve desteğimiz seninle"

, bugün forması ile UEFA finaline çıkacak olan milli futbolcu 'e başarı dileğinde bulundu.

FENERBAHÇE'NİN PAYLAŞIMI

İşte Fenerbahçe'nin Arda Güler paylaşımı;

"Altyapımızda yetişen, ülkemizi yurt dışında gururla temsil eden göz bebeğimiz Arda Güler'e Şampiyonlar Ligi finalinde başarılar dileriz.

Haydi Arda, kalbimiz ve desteğimiz seninle!"

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