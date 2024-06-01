Fenerbahçe'den Şampiyonlar Ligi finali öncesi Arda Güler'e destek: "Kalbimiz ve desteğimiz seninle"

Fenerbahçe, bugün Real Madrid forması ile UEFA Şampiyonlar Ligi finaline çıkacak olan milli futbolcu Arda Güler'e başarı dileğinde bulundu.
FENERBAHÇE'NİN PAYLAŞIMI
İşte Fenerbahçe'nin Arda Güler paylaşımı;
"Altyapımızda yetişen, ülkemizi yurt dışında gururla temsil eden göz bebeğimiz Arda Güler'e Şampiyonlar Ligi finalinde başarılar dileriz.
Haydi Arda, kalbimiz ve desteğimiz seninle!"
Altyapımızda yetişen, ülkemizi yurt dışında gururla temsil eden göz bebeğimiz Arda Güler'e Şampiyonlar Ligi finalinde başarılar dileriz.— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) June 1, 2024
Haydi Arda, kalbimiz ve desteğimiz seninle! 💛💙 pic.twitter.com/ZzGp5AMR8G
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