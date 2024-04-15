Fenerbahçe'de Olympiakos maçı öncesi sakatlıklarda son durum

UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında 18 Nisan Perşembe günü Olympiakos'u ağırlayacak olan Fenerbahçe, Avrupa maçı hazırlıklarını sürdürüyor.
Fatih Karagümrük maçına ilk 11'de çıkan oyuncular antrenmanda rejenerasyon programı uyguladı.
TEK EKSİK KALDI
Fenerbahçe'de Alexander Djiku, Joshua King ve Cengiz Ünder idmanın tamamında takımla çalıştı.
Sarı-lacivertlilerde ameliyat olan Jayden Oosterwolde'nin dışında tek eksik Mert Hakan Yandaş.
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