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Fenerbahçe'de Olympiakos maçı öncesi sakatlıklarda son durum

Olympiakos maçının hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe'de Djiku, King ve Cengiz idmanın tamamında yer aldı. Sarı-lacivertlilerde tek eksik Mert Hakan Yandaş. İşte ayrıntılar ve futbolcuların son durumu...

Fenerbahçe'de Olympiakos maçı öncesi sakatlıklarda son durum

UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında 18 Nisan Perşembe günü Olympiakos'u ağırlayacak olan  , Avrupa maçı hazırlıklarını sürdürüyor. 

Fatih Karagümrük maçına ilk 11'de çıkan oyuncular antrenmanda rejenerasyon programı uyguladı.

TEK EKSİK KALDI

Fenerbahçe'de Alexander Djiku, Joshua King ve Cengiz Ünder idmanın tamamında takımla çalıştı.

Sarı-lacivertlilerde ameliyat olan Jayden Oosterwolde'nin dışında tek eksik Mert Hakan Yandaş.

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