Fenerbahçeli futbolcu Becao, Almanya'da operasyon geçirdi

Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Rodrigo Becão, Almanya’nın Münih kentinde başarılı bir operasyon geçirmiştir. Rehabilitasyon ve tedavi süreci başlayan futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerine yer verildi.