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Fenerbahçeli futbolcu Becao, Almanya'da operasyon geçirdi

Süper Lig'in 10'uncu haftasında Fenerbahçe'nin Pendikspor ile oynadığı maçta sakatlanan Sarı lacivertli oyuncu Rodrigo Becao, Almanya'da ameliyat edildi.

Fenerbahçeli futbolcu Becao, Almanya'da operasyon geçirdi

'nin Pendikspor ile oynadığı maçta sakatlanan Rodrigo Becao'nun hamstring grubunda (biseps femoris) tendonunun koptuğu açıklanmıştı.

Brezilyalı oyuncu, Almanya'nın Münih kentinde başarılı bir operasyon geçirdi.

Fenerbahçeli futbolcu Becao, Almanya'da operasyon geçirdi - 1

Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Rodrigo Becão, Almanya’nın Münih kentinde başarılı bir operasyon geçirmiştir. Rehabilitasyon ve tedavi süreci başlayan futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerine yer verildi.

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