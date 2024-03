Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jorge Jesus dünya rekoru peşinde

Al-Hilal'in teknik direktörü Jorge Jesus, Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra yeni bir rekora imza atmaya hazırlanıyor.



Al-Hilal, Asya Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde ilk maçta Al-Ittihad'ı 2-0 yenerek rövanş öncesi büyük avantaj elde etti. Bu galibiyetle birlikte Jorge Jesus'un ekibi resmi maçlardaki galibiyet serisini 26'ya yükseltti.



EN UZUN GALİBİYET SERİSİ REKORUNU EGALE ETMEK İSTİYOR

Jesus, 8 Mart Cumartesi günü oynanacak Al-Riyadh maçını kazanarak The New Saints'in 27 maçlık galibiyet serisi rekorunu egale etmek istiyor.



2017'de Ajax'ın 26 maçlık rekorunu kıran The New Saints, şu anda en uzun galibiyet serisine sahip takım konumunda.



JORGE JESUS'UN FENERBAHÇE'DEKİ PERFORMANSI



Sezona çok iyi başlayan Fenerbahçe, rakiplerini sık sık ofsayta düşürmesiyle gündemdeydi.

Jesus'un uyguladığı ofsayt taktiği, ligde rakipler tarafından çözüldükten sonra puan kayıpları yaşanmaya başlandı.

Sezon sonunda Jesus, Brezilya'dan teklifler alması ve ligde ikincilik ile Türkiye Kupası'nı kazanmasıyla birlikte Fenerbahçe ile yollarını ayırdı.

26 MAÇTIR KAZANIYOR

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Hilal'in başına geçen Jesus, resmi maçlarda 26 maçlık galibiyet serisi yakaladı.

Bu galibiyet serisi, Jesus'u The New Saints'in rekoruna bir adım daha yaklaştırdı.

Jorge Jesus'un hedefi, 8 Mart'ta Al-Riyadh'ı yenerek tarih yazmak.



Başarılı teknik direktör, bu hedefe ulaşarak dünya futbolunda adını altın harflerle yazdırmayı amaçlıyor.

En uzun galibiyet serisine sahip takımlar sıralaması şöyle:



The New Saints - 27 maç

Al-Hilal - 26 maç

Ajax - 26 maç (1972)

Ajax - 25 maç (1995)

Coritiba - 24 maç

Bayern Münih - 23 maç

Real Madrid - 22 maç

Manchester City - 21 maç