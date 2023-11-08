Fenerbahçe'nin kamp kadrosu açıklandı: 6 eksikle Ludogorets deplasmanı

Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi Ludogorets maçının kamp kadrosu belli oldu.



Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre sakatlığını atlatan Cengiz Ünder, Bulgaristan kafilesine dahil edildi.

6 EKSİK



Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Fred, Becao, Djiku,King, Serdar Aziz ve Mert Hakan Yandaş kadroda yer almadı.



Mert Müldür, Samet Akaydin, Bartuğ Elmaz ve Emre Mor da Uefa listesinde yer almıyor.

