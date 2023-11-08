NTV.COM.TR’ye geri dön

Fenerbahçe'nin kamp kadrosu açıklandı: 6 eksikle Ludogorets deplasmanı

Fenerbahçe, Ludogorets maçının kamp kadrosunu açıkladı. Kadroda 6 eksik bulunuyor.

Fenerbahçe'nin kamp kadrosu açıklandı: 6 eksikle Ludogorets deplasmanı

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

'nin UEFA Konferans Ligi Ludogorets maçının kamp kadrosu belli oldu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre sakatlığını atlatan Cengiz Ünder, Bulgaristan kafilesine dahil edildi.

6 EKSİK

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Fred, Becao, Djiku,King, Serdar Aziz ve Mert Hakan Yandaş kadroda yer almadı.

Mert Müldür, Samet Akaydin, Bartuğ Elmaz ve Emre Mor da Uefa listesinde yer almıyor.

Fenerbahçe'nin kamp kadrosu açıklandı: 6 eksikle Ludogorets deplasmanı - 1
Milan taraftarından Donnarumma'ya tepki: Kafasına sahte para yağdırdılar

Milan taraftarından Donnarumma'ya tepki: Kafasına sahte para yağdırdılar

Haberi Görüntüle

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...