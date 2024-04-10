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Fenerbahçe'nin Olympiakos maçı kamp kadrosu belli oldu

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi çeyrek final mücadelesinde Olympiakos ile oynayacağı karşılaşmanın kamp kadrosunu duyurdu. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Djiku, Mert Hakan Yandaş ve Joshua King kafilede yer almadı.

Fenerbahçe'nin Olympiakos maçı kamp kadrosu belli oldu

, UEFA Konferans Ligi çeyrek finalinde oynayacağı Olympiakos mücadelesinin kamp kadrosunu açıkladı.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Djiku, Mert Hakan Yandaş ve Joshua King kafilede yer almadı.

Öte yandan Fenerbahçe'nin UEFA listesinde yer almayan Serdar Aziz, Serdar Dursun ve Mert Müldür de kadroda bulunmuyor. 

Fenerbahçe'nin Olympiakos maçı kamp kadrosu ise şöyle;

Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Furkan, Osayi, Çağlar, Bonucci, Becao, Oosterwolde, Yusuf, Ferdi, İsmail, Fred, Krunic, Zajc, Szymanski, Zeki, İrfan Can Kahveci, Efekan, Cengiz Ünder, Ryan Kent, Tadic, Dzeko, Batshuayi, Çağrı

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