Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi maçı ne zaman? Fenerbahçe'nin rakibi kim oldu?

Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi maçı için tarih araştırmaları başladı. UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu oynayacak olan Fenerbahçe'nin rakibi 20 Temmuz'da belli olacak. Peki, Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi maçı ne zaman?



FENERBAHÇE'NİN KONFERANS LİGİ MAÇI NE ZAMAN?



Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunun ilk karşılaşmaları 27 Temmuz, rövanşları ise 3 Ağustos'ta yapılacak.



Turnuvalarda 3. eleme turunun kurası 24 Temmuz, play-off'ların kurası ise 7 Ağustos'ta çekilecek.

FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ KİM OLDU?



Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi La Fiorita 1967 (San Marino) - FC Zimbru Chisinau (Moldova) eşleşmesi galibi oldu.



La Fiorita 1967 ve Zimbru arasında 20 Temmuz'da oynanacak maçın ardından turu atlayan ekip Fenerbahçe'nin rakibi olacak.